Шаймиев прочитал свое стихотворение о Роберте Миннуллине на открытии мемориальной доски

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев принял участие в открытии мемориальной доски поэту и государственному деятелю Роберту Миннуллину. Во время церемонии он прочитал участникам свое стихотворение, посвященное поэту.

Мемориальная доска появилась на фасаде дома №16а по улице Толстого, где Миннуллин жил с 2000 по 2020 год. Ее автором является молодой скульптор, член Союза художников России Тимофей Тюрин. Доска установлена по предложению семьи поэта и Союза писателей РТ.