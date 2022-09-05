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Культура
5 сентября 2022  12:10

Шаймиев прочитал свое стихотворение о Роберте Миннуллине на открытии мемориальной доски

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Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев принял участие в открытии мемориальной доски поэту и государственному деятелю Роберту Миннуллину. Во время церемонии он прочитал участникам свое стихотворение, посвященное поэту.

Мемориальная доска появилась на фасаде дома №16а по улице Толстого, где Миннуллин жил с 2000 по 2020 год. Ее автором является молодой скульптор, член Союза художников России Тимофей Тюрин. Доска установлена по предложению семьи поэта и Союза писателей РТ.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
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