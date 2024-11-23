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Происшествия 23 ноября 2024 13:16

В Казани устанавливают личность мужчины, которого сегодня ночью переехал автомобиль

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Госавтоинспекция Казани просит помочь жителей города в установлении личности мужчины, которого сегодня ночью переехал автомобиль на улице Джаудата Файзи.

Предположительно, он проживал рядом с домами 1, 3, 7 по улице Джаудата Файзи.

Если ранее, в этом районе вы видели похожего мужчину или имейте какую-то информацию, сообщите по телефонам: +7(843)5333-900, +7(843)5333-859.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня около полуночи автомобиль Renault переехал лежащего на дороге мужчину, тот получил тяжелые травмы и скончался.

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