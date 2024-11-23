В Казани устанавливают личность мужчины, которого сегодня ночью переехал автомобиль

Госавтоинспекция Казани просит помочь жителей города в установлении личности мужчины, которого сегодня ночью переехал автомобиль на улице Джаудата Файзи.

Предположительно, он проживал рядом с домами 1, 3, 7 по улице Джаудата Файзи.

Если ранее, в этом районе вы видели похожего мужчину или имейте какую-то информацию, сообщите по телефонам: +7(843)5333-900, +7(843)5333-859.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня около полуночи автомобиль Renault переехал лежащего на дороге мужчину, тот получил тяжелые травмы и скончался.