Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани устанавливают личность мужчины, которого сегодня ночью переехал автомобиль
Госавтоинспекция Казани просит помочь жителей города в установлении личности мужчины, которого сегодня ночью переехал автомобиль на улице Джаудата Файзи.
Предположительно, он проживал рядом с домами 1, 3, 7 по улице Джаудата Файзи.
Если ранее, в этом районе вы видели похожего мужчину или имейте какую-то информацию, сообщите по телефонам: +7(843)5333-900, +7(843)5333-859.
«Татар-информ» рассказывал, что сегодня около полуночи автомобиль Renault переехал лежащего на дороге мужчину, тот получил тяжелые травмы и скончался.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников