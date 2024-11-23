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Происшествия 23 ноября 2024 10:08

Ночью в Казани автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину, он скончался

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Сегодня около полуночи автомобиль Renault переехал лежащего на дороге мужчину, тот получил тяжелые травмы и скончался.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, ДТП произошло в 23.47 на улице Джаужата Файзи.

«50-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу со стороны Бигичева по улице Джаудата Фаайзи. Упал на местный проезд. Его сбил автомобиль», – рассказал начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.

Мужчина скончался в машине скорой помощи.

#погиб пешеход
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