Ночью в Казани автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину, он скончался

Сегодня около полуночи автомобиль Renault переехал лежащего на дороге мужчину, тот получил тяжелые травмы и скончался.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, ДТП произошло в 23.47 на улице Джаужата Файзи.

«50-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу со стороны Бигичева по улице Джаудата Фаайзи. Упал на местный проезд. Его сбил автомобиль», – рассказал начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.

Мужчина скончался в машине скорой помощи.