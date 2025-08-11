В Казани усилят автобусное сообщение в день «Гастрофеста на Лебяжьем»

В столице Татарстана в день проведения «Гастрофеста на Лебяжьем» – 16 августа – увеличат частоту движения некоторых автобусных маршрутов. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Кировского и Московского районов города Владимир Жаворонков.

Так, чаще будут ходить автобусы по маршрутам №36, 36А, 46, 72 и 116. Кроме того, от остановки «Ремплер» будут курсировать специальные шаттлы до майдана Лебяжьего.

Для автомобилистов организуют парковочные места, а пешеходам предложат маршрут вдоль каскада озер от остановки «Лебяжье».

В Казани 16 августа в пятый раз состоится «Гастрофест на Лебяжьем». Мероприятие пройдет в лесопарковой зоне озера с 10:00 до 18:30.