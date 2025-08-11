Пятый «Гастрофест на Лебяжьем» соберет более 50 резидентов фудкорта

В Казани 16 августа в пятый раз состоится «Гастрофест на Лебяжьем». Мероприятие пройдет в лесопарковой зоне озера с 10.00 до 18.30. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Кировского и Московского районов города Владимир Жаворонков.

Мобильные кухни и домики казанских ресторанов будут работать в течение всего дня. В зоне фудкорта свои блюда предложат более 50 резидентов. Гости смогут попробовать блюда татарской, русской, мексиканской, сербской, корейской, китайской, европейской и кавказской кухонь. Для многодетных семей будет действовать скидка 50% при предъявлении соответствующего удостоверения.

Гостей ждет насыщенная программа с кулинарными мастер-классами от Гильдии поваров Татарстана, где профессиональные шефы приготовят блюда прямо на глазах у посетителей.

Кроме того, на территории фестиваля будут работать спортивные и развлекательные площадки, детские аттракционы и мастер-классы. Гости смогут сыграть в пляжный волейбол, керлинг или дартс, поучаствовать в мастер-классе, челленджах от футбольной команды «Рубин» и получить автограф и билет на матч.

Вечером на главной сцене выступят творческие коллективы Казани. Хэдлайнерами фестиваля станут Ираклий Пирцхалава и ВИА «Пролетарское танго».