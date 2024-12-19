Руководство фитнес-клуба в Казани судят из-за гибели ребёнка в бассейне

В Советском суде Казани стартовал процесс по делу генерального директора фитнес-клуба «Карсар» Асафа Раимова и управляющего жилыми помещениями Ленара Салимзянова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Государственное обвинение зачитала помощник прокурора Советского района Казани Лилия Суркова, по ее словам, подсудимые не следили за тем, что происходит в бассейне и плохо организовали работу, из-за чего утонул семилетний мальчик.

Мальчик пришел на тренировку по плаванию вместе с мамой. После того как он вышел из мужской раздевалки, он нырнул в бассейн. Его мама в это время была в женской раздевалке и не видела, чем занимается ребенок. Мальчик не умел плавать и погиб задохнувшись.

По версии следствия, Раимов, не нанял на работу ответственных и квалифицированных сотрудников, которые следили бы за безопасностью в бассейне. Кроме того, директор не обеспечил сотрудникам надлежащее техническое оборудование рабочих мест – в бассейне не было спасательных жилетов. Помимо этого, он не обеспечил соблюдение требований по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

В здании, где располагается бассейн, не было медицинского кабинета и дежурного медика. Когда мальчик пошел плавать, в бассейне отсутствовали тренера, которые следили бы за безопасностью тренировок. При этом один из тренеров в бассейне присутствовал, но в момент трагедии он был на кассе и занимался абонементами. К уголовной ответственности его не привлекли.

Оба подсудимых не признают свою вину. Асаф Раимов и Ленар Салимзянов сейчас находятся под запретом определенных действий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в марте этого года в бассейне одного из фитнес-клубов Советского района Казани утонул ребенок. По данному факту следователями была организована процессуальная проверка, сообщали «Татар-информу» в СУ СКР по РТ. Кроме того, проверку организовала прокуратура Казани.