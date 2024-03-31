Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани в бассейне фитнес-клуба утонул ребенок
Как стало известно «Татар-информу», в бассейне одного из фитнес-клубов Советского района Казани утонул ребенок. По данным агентства, ему было 7 лет.
По данному факту следователями организована процессуальная проверка, сообщили «Татар-информу» в СУ СКР по РТ. Кроме того, проверку организовала прокуратура Казани.
« Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель надзорного ведомства. В настоящее время решается вопрос о направлении собранных материалов в следственные органы для возбуждении уголовного дела», – отметили в ведомстве.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников