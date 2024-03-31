В Казани в бассейне фитнес-клуба утонул ребенок

Как стало известно «Татар-информу», в бассейне одного из фитнес-клубов Советского района Казани утонул ребенок. По данным агентства, ему было 7 лет.

По данному факту следователями организована процессуальная проверка, сообщили «Татар-информу» в СУ СКР по РТ. Кроме того, проверку организовала прокуратура Казани.

« Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель надзорного ведомства. В настоящее время решается вопрос о направлении собранных материалов в следственные органы для возбуждении уголовного дела», – отметили в ведомстве.