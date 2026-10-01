В Казани ученые РФ и Ирана обсудили применение ИИ в работе с исламским наследием

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В выставочных залах Присутственных мест музея-заповедника «Казанский Кремль» состоялся круглый стол «Искусственный интеллект, цифровизация и исламское наследие: методология, этика и инструментарий» с участием представителей России и Ирана. Встреча была организована в рамках масштабного Фестиваля культуры Ирана в России, который проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Астрахани с 25 сентября по 4 октября, сообщают организаторы мероприятия.

Круглый стол, представляющий собой отдельное экспертное событие фестиваля, объединил исследователей и специалистов двух стран, работающих как с цифровыми технологиями, так и с рукописным, языковым и культурным наследием.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

С приветственными словами к участникам обратились министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали и глава Культурного представительства при посольстве ИРИ в РФ Абдолреза Рашед.

Ирада Аюпова в своей речи сделала акцент на том, что исламский мир сегодня нуждается в общей парадигме взаимодействия, позволяющей разным странам совместно сохранять традиции и формировать общее понимание наследия. При этом, по ее мнению, важно не только сопоставлять, но и верифицировать знания, поступающие извне. Во избежание ошибочных трактовок, уверена она, следует прежде всего самим активно взаимодействовать друг с другом. Вместе с тем использование ИИ, полагает министр культуры РТ, позволит, в частности, в большем объеме транслировать миру полученные знания.

На круглом столе прозвучало девять выступлений. Директор РОО «Центр исследования Корана и Сунны» Фарид хазрат Салман раскрыл моральные аспекты использования искусственного интеллекта. Заместитель директора Татарской гимназии №2 имени Ш. Марджани при КФУ Рустам Гимранов поведал историю проекта электронной библиотеки «Дарул-кутуб». Председатель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов представил опыт создания монокорпуса татарского языка. А заместитель директора по научной работе Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского КФУ Эльмира Амерханова поделилась опытом цифровизации и использования ИИ при изучении восточного и рукописного наследия библиотеки.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Доцент кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии КФУ Ильяс Мустакимов затронул вопрос роли представителей гуманитарных наук в освоении и популяризации исламского наследия в Волго-Уральском регионе. Ведущий научный сотрудник Центра письменного наследия «Мирасханэ» Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова АН РТ Азат Ахунов представил программу транслитерации старотатарских текстов «Мирас-тат» и рассказал об использовании ИИ при работе с арабографическими рукописями. Старший научный сотрудник «Центра исламского наследия» Болгарской исламской академии Раушания Шафигуллина поделилась опытом сохранения рукописных и старопечатных реликвий мусульманской культуры.

С иранской стороны выступили Хосейн Дивасалар и Ахмад Ваэзи, изложившие свое видение темы подлинности и достоверности продуктов искусственного интеллекта в области исламских наук.

В финальном обращении к участникам встречи Ирада Аюпова указала на остроту проблемы. «Если у нас не будет консенсуса в исламском мире по концепции верификации данных, которые ложатся в основу генеративных моделей, мы все с вами проиграем. Появятся те, кто будет это делать за нас», – сказала она.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Министр напомнила, что Коран лишь в 1803 году вышел в виде печатной книги – но при условии верификации. Тот же подход, убеждена она, необходим сегодня: ИИ, работающий с исламским наследием, должен опираться на проверенные, достоверные источники. Вместе с тем нельзя утратить традиционные навыки – память, каллиграфию, искусство чтения Корана, технологии должны работать на человека, а не заменять его, подчеркнула Аюпова.

Организаторами круглого стола выступили Министерство культуры Республики Татарстан, Национальный музей Республики Татарстан, Музей-заповедник «Казанский Кремль» и Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации.

Сегодня же в национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ Татарстана в Казанском Кремле открылась выставка, которая познакомит зрителей с многообразием, красотой и богатой историей иранского искусства.