СВО 17 ноября 2025 16:23

В Казани участник программы «Батырлар» передал митрополиту Кириллу икону из Мариуполя

Фото: пресс-служба Администрации верхнеуслонского района

Победитель проекта «Батырлар. Герои Татарстана» Максим Лядов вручил митрополиту Казанскому и Татарстанским Кириллу икону Божией Матери Бахчисарайская, которая также называется Крымская и Мариупольская. Подарок для главы Татарстанской митрополии передал митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, с которым ветеран СВО встретился на днях в Донецке.

В ответ митрополит Кирилл поручил отправить владыке Владимиру Казанскую икону Божией Матери.

Фото: пресс-служба Администрации верхнеуслонского района

В беседе с ветераном владыка отметил важность миссии участников спецоперации не только для нашей страны, но и для всего мира. Он подчеркнул, что духовная помощь и молитва играют ключевую роль в укреплении морального духа военнослужащих.

Куратором Максима Лядова в проекте «Батырлар. Герои Татарстана» стал глава Верхнеуслонского муниципального района Евгений Варакин. Максим активно участвует в поддержке военнослужащих и мирных жителей в зоне проведения боевых действий, занимается доставкой гуманитарных грузов, организует мероприятия по поддержке семей участников СВО и укреплению связей между регионами России.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#митрополит Кирилл #донецк #Батырлар. Герои Татарстана
