Участник «Книжного поезда» и боец СВО встретился со студентами казанского колледжа

Ранним утром в Казань прибыл «Книжный поезд» со знаменитыми писателями, издателями и общественными деятелями. В минувший четверг состав отправился по маршруту Минск – Москва – Нижний Новгород – Казань – Ульяновск – Волгоград.

Литературный десант пробудет сегодня в Казани до десяти часов вечера. В программе мероприятия запланированы около 30 событий, которые пройдут на 10 различных площадках города.

В Казанский торгово-экономический техникум прибыл участник СВО и автор военной прозы Александр Добрый. Он рассказал студентам о своем пути и поделился историями с фронта.

«Очень скоро именно вы будете решать какой станет моя страна, каким путем пойдет, будет ли она счастливая, красивая, свободная, защищенная. Именно вы будете ставить оценки мне и моим товарищам, многие из которых ушли в мир иной. Будете ставить оценки писателям и поэтам, о чем они писали, на века эти книги или же на один день. Будете ставить оценки руководителям нашей страны, политикам, дипломатам и даже вашим учителям», – обратился он к студентам.

Александр участвовал в составе батальона «Барс-19» в зоне спецоперации, летом 2022 года освобождал Лисичанск. За сражения на рубежах ЛНР он награжден Орденом Мужества.

В тройку самых известных книг Александра Доброго вошли:

книга «Мой второй день рождения» (2021) – рассказ о конфликте на Донбассе от участника событий. Простым языком описан всего один, критический и переломный день из жизни героя повествования – его воспоминания и переживания;

«Сорок дней на Донбассе» (2021) – описание событий изнутри, с горечью потерь друзей и товарищей;

книга «Злой и добрый» (2021) описывает события 2014 года, когда гражданская война на Донбассе набирала обороты.

Как отмечает Александр Добрый, в своих книгах он делится не только личными впечатлениями от увиденных событий, но и рассказывает о людях, которые были рядом, — о друзьях и боевых товарищах.

В ходе встречи военный также затронул тему патриотизма. Вместе со студентами он вспомнил Героев Советского Союза, среди которых особое внимание уделил легендарной фигуре Мусы Джалиля — поэта и символа мужества, чье творчество стало олицетворением стойкости духа и любви к Родине даже в самые трудные времена.

По окончании мероприятия Александр Добрый подписал свои книги и дал автографы всем желающим. Он с удовольствием отвечал на вопросы, делился историями о создании своих произведений и рассказывал о планах на будущее.

В глазах студенческой аудитории отражались потрясение, восхищение и осознание того, что они стали свидетелями встречи с настоящим героем нашего времени.

«Книжный поезд 2025» – уникальный проект, реализуемый фестивальным движением «Книжные маяки России». Акция проходит во второй раз и в этом году она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Маршрут второго книжного поезда – международный.