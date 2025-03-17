В Казань прибыл «Книжный поезд», проект приурочен к 80-летию Победы

Изображение предоставлено организаторами акции

В Казань прибыл «Книжный поезд», на котором приехали известные писатели, издатели и общественные деятели. В их числе – Олег Рой, Сергей Лукьяненко, Сергей Переслегин, Илья Бояшов, Анна и Сергей Литвиновы, Ася Лавринович, Люцида Аквила, и другие. Одним из ключевых мероприятий стала пленарная сессия в Национальной библиотеке РТ. Участников и зрителей поприветствовал руководитель Республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Рад приветствовать всех участников в солнечном Татарстане. Очень приятно всех видеть. Всегда сложно собрать столько творческих, пишущих людей в одном месте. Уверен, вы сможете глубоко познакомиться с традициями и обычаями нашей республики. Желаю хороших встреч и интересного общения», – обратился он к собравшимся.

Акция проходит во второй раз, в этом году она приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, теперь инициатива приобрела международный статус.

Акция стартовала 13 марта в Санкт-Петербурге. Однодневные книжные фестивали уже прошли в Минске, Москве и Нижнем Новгороде, сейчас поезд прибыл в Казань, на очереди – Ульяновск и Волгоград.

«Культура чтения – одна из основных духовно-нравственных ценностей, которая лежит в основе гармоничного воспитания и развития личности. Сегодня это особенно важно. Благодаря подобным проектам мы видим, что чтение как основной источник получения знаний набирает популярность», – отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

В каждом городе в рамках фестивальной программы акции «Книжный поезд 2025» проходят встречи с писателями и общественными деятелями, дискуссии и круглые столы с представителями российских издательств, библиотечного сообщества и государственных культурных организаций.

В Казани в рамках фестивальной программы «Книжных маяков» пройдет около 30 мероприятий на десяти площадках, среди них – Национальная библиотека РТ, КФУ, Полилингвальный комплекс «Адымнар», Культурный центр имени Пушкина, Союз писателей РТ и другие.