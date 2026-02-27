news_header_top
Общество 27 февраля 2026 12:56

В Казани учащихся школ и воспитанников детсадов спустили в укрытия

В Казани на фоне объявленной в республике ракетной опасности учащихся школ и воспитанников детских садов спустили в укрытия. Об этом сообщает пресс-служба управления образования города.

«В детских садах и школах города дети спускаются в специально оборудованные защитные и безопасные зоны и находятся под присмотром педагогов. Просим сохранять спокойствие. Ситуация находится на контроле», – говорится в сообщении.

С 12.06 мск на территории республики действует режим «Ракетная опасность». Аналогичный режим ввели в соседней с Татарстаном Чувашии и Самарской области.

