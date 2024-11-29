В Казани у автобусов маршрута №70 изменится схема движения с 1 декабря

В Казани с 1 декабря у автобусов маршрута №70 меняется схема движения. Причина корректировок - строительство Вознесенского тракта, а также внести изменения ранее просили горожане, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, с воскресенья автобус начнет ездить от Чеховского рынка до ЖК «Весна». Потом его маршрут пройдет по улице Иман, дороге-дублеру Вознесенского тракта, улицам Закиева и Юлиуса Фучика. Конечная остановка - станция метро «Проспект Победы».

Отметим, что автобус с 1 числа зимнего месяца не будет проезжать участок дороги рядом с одним из ТЦ на Проспекте Победы, 141, как это было ранее, согласно старой схеме маршрута.

Напомним, строительство второго этапа Вознесенского тракта протяженностью 8 км идет от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Проезд по нему будет платным. Движение по первому этапу, от улицы Гвардейская до проспекта Победы, открыли в 2023-м. Протяженность этого участка — около 4 км. Подробнее о строительстве и финансировании работ по данному участку дороги – в репортаже «Татар-информа».

фото: пресс-служба мэрии Казани