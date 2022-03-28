В Казани троллейбусы выстроились в форме буквы Z в поддержку спецоперации на Украине

Скриншот видео t.me/metroelectrotranskzn

В Казани работники депо №1 выстроили троллейбусы в форме буквы Z, чтобы поддержать российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Метроэлектротранс.

Сами же сотрудники депо выстроились во второй символ спецоперации – V, который, как ранее рассказало Минобороны России, обозначает «Сила в правде».

Это не первая акция МУП в поддержку Вооруженных Сил России. Так, ранее сотрудники казанского метрополитена выстроились у станции «Аметьево» в виде символа Z. Во флешмобе участвовали более 100 человек.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля, когда к ней обратились за помощью главы ДНР и ЛНР. Как объяснил Президент РФ Владимир Путин, главная цель российских военных – защитить мирное население, уже более восьми лет подвергающееся агрессии со стороны киевского режима.