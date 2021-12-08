news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
8 декабря 2021  06:32

В Казани троллейбус №1 вернулся к старой схеме движения

news_top_970_100

В Казани троллейбус №1 вернулся к привычной схеме курсирования — Горьковское шоссе — роддом. Напомним, 2 декабря маршрут общественного транспорта был сокращен из-за провала, возникшего на проезжей части у дома №60 по улице Чистопольская. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

«Теперь троллейбус будет объезжать провал на участке улицы Чистопольская, №60 по параллельной улице Ф. Амирхана», — объяснили в пресс-службе МУП.

Чтобы общественный транспорт начал курсировать по прежней схеме, специалисты перенесли контактную сеть.

#троллейбус #провал
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное