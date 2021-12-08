В Казани троллейбус №1 вернулся к старой схеме движения

В Казани троллейбус №1 вернулся к привычной схеме курсирования — Горьковское шоссе — роддом. Напомним, 2 декабря маршрут общественного транспорта был сокращен из-за провала, возникшего на проезжей части у дома №60 по улице Чистопольская. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

«Теперь троллейбус будет объезжать провал на участке улицы Чистопольская, №60 по параллельной улице Ф. Амирхана», — объяснили в пресс-службе МУП.

Чтобы общественный транспорт начал курсировать по прежней схеме, специалисты перенесли контактную сеть.