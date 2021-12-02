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Транспорт
2 декабря 2021  06:27

В Казани из-за обвала проезжей части троллейбус №1 временно сократил маршрут

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В Казани из-за обвала проезжей части на улице Чистопольская, рядом с домом № 60, троллейбус № 1 временно сократил маршрут — из схемы движения исключен отрезок от Чистопольской до остановки «Роддом».

«Троллейбус №1 временно будет ходить по укороченному маршруту: Горьковское шоссе — Чистопольская (до улицы Ф. Амирхана разворот на третьем перекрестке)», — говорится в сообщении МУП «Метроэлектротранс».

Отмечается, что сотрудники МУП «Водоканал» ведут восстановительные работы на участке.

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