Баксиков об открытии «Абилимпикса»: Чемпионат полезен и для нас, и для ветеранов

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Чемпионат «Абилимпикс» имеет большое социальное значение для всего общества и для бойцов СВО. Об этом Герой России Расим Баксиков рассказал на торжественной церемонии открытия чемпионата «Абилимпикс».

«Это первый чемпионат “Абилимпикс” для ветеранов СВО. Он имеет большое социальное значение для всего общества и для самих участников. Мы должны привлекать ребят, вернувшихся с СВО, к тому, чтобы они социализировались, устраивались на работу. Этот чемпионат наглядно показывает бойцам, что они могут быть полезны для своей семьи и для общества», — рассказал депутат Государственного Совета РТ, Герой России, член Штаба общественной поддержки Расим Баксиков.

Чемпионат открылся сегодня и продлится до 29 июля. Все это время участники будут соревноваться в 15 компетенциях.

Участниками станут более 400 человек, среди них конкурсанты, их сопровождающие и 75 экспертов.

По итогам чемпионата будут отобраны 75 финалистов, которые выступят на финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в октябре.

«Татар-информ» рассказывал, что уже в эту субботу в Казани начинаются соревнования по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции. Чемпионат будет проходить на базе Казанского вертолетного завода.

«Основная цель чемпионата – это создание условий для профессионального роста, социализации и раскрытия потенциала людей, которые хотят и могут совершенствоваться в своем профессиональном мастерстве, несмотря на ограничения в здоровье», – рассказывала на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.