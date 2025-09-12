В Казани торжественно открыли бюст-памятник Герою России Сергею Чебневу

Фото: Елена Фенина \ «Татар-информ»

В Казани, на территории военной комендатуры Казанского гарнизона, состоялось торжественное открытие памятника-бюста Герою России, подполковнику Сергею Чебнёву.

Подполковник, командир первого батальона 9-го мотострелкового полка Сергей Чебнёв с позывным Отмель стал 26-м Героем России среди выпускников танкового училища.

6 августа 2024 года вражеские войска вторглись на территорию Курской области. Тогда начались ожесточенные бои, нашим военным удалось остановить врага на территории Суджанского района. ВСУ не оставляли попытки прорваться к стратегически важному населенному пункту Малая Локня, через который проходила дорога к Курской АЭС, ставшей целью врага. В боях за населенных пункт участвовал комбат Чебнёв.

Командуя личным составом трех полков различного подчинения, он 12 дней держал оборону населенного пункта.18 августа 2024 года Сергей Чебнёв возглавил контратаку штурмовой группы. Тогда бойцы чуть не оказались в окружении, но комбат решился на прорыв. В бою он получил ранение, но остался прикрывать своих подчиненных. А 20 августа попал под минометный обстрел и атаку дронов-камикадзе, которые не оставили ему шансов.

Погиб подполковник Чебнёв 18 августа. Его подразделение оказалось в окружении, и он лично возглавил группу, прорывавшую кольцо. По информации Министерства обороны РФ, получив смертельное ранение, остался прикрывать своих бойцов. Таким образом, он обеспечил выход более чем 300 военнослужащих из-под огня.

Посмертно был удостоен звания Героя Российской Федерации. «Золотую Звезду» его вдове вручил сам Президент РФ Владимир Путин в день рождения офицера – 6 марта 2025 года.