В Казани теплом обеспечены 70% домов и социальных объектов

В столице Татарстана теплом обеспечены 70% объектов социальной сферы и свыше 3,8 тыс. многоквартирных домов, что также составляет 70% от общего их числа. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил курирующий вопросы ЖКХ и гражданской защиты заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«Кроме того, 433 дома отапливаются от децентрализованных независимых источников: крышных котельных или индивидуальных котлов. Поэтому решение о пуске тепла собственники принимают самостоятельно», — уточнил докладчик.

Гиниятуллин добавил, что все обращения граждан по пуску тепла принимаются горячими линиями Комитета ЖКХ и администраций районов, а также системой «Открытая Казань», где заработал специальный ресурс «Пуск тепла».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов на субботнем республиканском совещании поручил контролировать пуск тепла и следить за состоянием дымоходов.