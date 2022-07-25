В Казани за 420 млн рублей продают ТЦ «Бахетле»

В Казани выставили на продажу торговый центр «Бахетле» по адресу: Мамадышский тракт, 46. Стоимость объекта достигает 420 млн рублей. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений.

«Объект расположен на выезде из города и обеспечен удобной парковкой, рядом жилые комплексы „Светлая Долина“ и „Весна“. Здание обеспечено всеми инженерными коммуникациями: центральное городское тепло-, водо- и электроснабжение, система вентиляции и кондиционирования воздуха», — говорится в объявлении.

Общая площадь здания составляет 3,7 тыс. кв. м: 2,9 тыс. на первом этаже и 805 кв. м — на втором. Объект продается с земельным участком площадью 7 тыс. кв. м.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани за 230,7 млн рублей продается торговый комплекс «Бахетле», расположенный по адресу: улица Мира, 29а. Сейчас объект вновь выставлен на продажу, но уже за 260 млн рублей.