В Казани судят водителя, который сбил 11 человек на остановке на Вишневского

Евгений Крусев

Фото: Дмитрий Шатров\ «Татар-информ»

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу 29-летнего Евгения Крусева, который в марте сбил 11 человек на улице Вишневского.

Его обвиняют в использовании поддельных документов, нарушении ПДД в состоянии опьянения с причинением вреда здоровью четырем пешеходам, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия.

Свою вину в суде Крусев признал частично, но в какой части уточнять не стал.

«Татар-информ» рассказывал, что 10 марта на улице Вишневского в Казани произошло серьезное ДТП. Таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки.

В результате ДТП пострадали 11 человек. Девять человек, в том числе ребенок, были госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась.