В Казани судят мужчину, который обжигал провода на Вечном огне

Сегодня в Верховном суде РТ стартовал процесс по делу о реабилитации нацизма 62-летнего Рената Калимуллина. Мужчину обвиняют в публичном осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества либо унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

По этой статье мужчину могут оштрафовать на сумму до трех миллионов рублей, назначить ему обязательные, принудительные или исправительные работы. А также его могут лишить права занимать определенные должности.

Перед началом заседания Ренат Калимуллин рассказал, что умысла оскорбить кого-то у него не было.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«По дороге иду, дождь капает, а зажигалка у меня не горит. А мне надо было провода обжечь. Смотрю – костер какой-то рядом горит, и я, так сказать, воспользовался бесплатным улетучившимся в атмосферу газом. Просто я не нашел другого места, где обжечь провода. Мне нужно было пустить вещь в оборот, сдать металл. Охранника там не было. Я думал, что пока никто не видит, я раз-раз, все сделаю и уйду», – рассказал он.

Ренат Калимуллин сообщил, что раскаивается в содеянном.

«Пусть никто так не делает, так нельзя. Конечно, угрызения совести есть, я признаю, что виноват. Алкоголь притупил бдительность, я не какой-то террорист», – сказал он.

Также мужчина поделился размышлениями о том, что будет делать после того, как процесс завершится.

«Через 9 месяцев я выйду на пенсию и уеду в деревню, буду работать врачом. Хотя по образованию я ветеринар, но я и людей лечить могу», – дополнил он.

Действительно, во время выяснения личности Ренат Калимуллин подтвердил суду, что после армии получил высшее образование – стал ветеринаром.

По версии следствия, в конце июля Калимуллин, будучи пьяным, пришел в Парк Победы и стал жечь на мемориальном комплексе с Вечным огнем металлические провода. После этого злоумышленник планировал их сдать в пункт приема металла. Таким образом он осквернил символы воинской славы России.

Пьяного мужчину заметил охранник парка, который сделал ему замечание, после чего злоумышленник ушел. Позднее мужчина вернулся, чтобы продолжить начатое, однако его задержали сотрудники полиции. Причастность к совершению преступления мужчина тогда признал в полном объеме.

Также государственный обвинитель прочитала заключение психиатрической экспертизы. В нем говорится о том, что у Калимуллина имеются психические и поведенческие расстройства.

«Зависим от алкоголя, неоднократно лечился от хронического алкоголизма. Нигде не работает», – заключила она.

Судья прекратил рассмотрение дела в особом порядке, потому что Ренат Калимуллин не до конца согласился с обвинением. Дело будет рассматриваться в общем порядке. Заседание перенесли на 13 декабря.