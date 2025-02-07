В Казани суд вынес приговор за кражу мужчине, который женился на приемной матери

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани вынес приговор 23-летнему Даниилу Зарипову, которого обвиняют в краже с банковского счета своего приятеля.

«Признать виновным и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы», – сказал судья.

Помощник прокурора Никита Муравьев запросил для Зарипова 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

«Ему запрашивается наказание в виде лишения свободы из-за того, что он совершил преступление во время условного срока. Ранее он уже был судим за мелкое хищение и получил наказание с условным сроком», – сказал он.

Всего у Зарипова за плечами три уголовных дела за мелкие хищения и одно за наркотики. Адвокат подсудимого настаивал, что наказание слишком суровое, ведь Даниил Зарипов полностью возместил ущерб.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, Даниил Зарипов в 2023 году украл у приятеля дома банковскую карту, а деньги с нее потратил на развлечения.

«Пропил в двух барах 5,6 тысячи рублей. Вернулся домой, а друг подал заявление в полицию. Ущерб ему уже возместил, мы даже примирились, но полиция ход дала дальше», – рассказал Даниил Зарипов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что педагог – музыкальный руководитель 53-летняя Айсылу Чижевская-Мингалим усыновила шестерых детей. За одного из приемных детей – 23-летнего Даниила приемная мама вышла замуж ближе к концу 2023 года. При этом, других детей у нее из-за этого отняли.

Уже в мае прошлого года Айсылу Чижевская-Мингалим заявила, что разводится со своим приемным сыном Даниилом. О причинах распада семьи женщина рассказала ГТРК Татарстан.

Как выяснилось, 23-летний муж в интернете предлагал недвусмысленные услуги. Супруга попыталась его уберечь от запретных пристрастий, но безуспешно. Она заверила, что у них был крепкий творческий союз. Однако, как предполагает издание, их ход может оказаться пиаром, чтобы подогреть к себе интерес публики.

Отметим, что в этой паре разница в возрасте между супругами составила 31 год. Их брак продлился семь месяцев.

В суде Даниил Зарипов рассказал, что с супругой они до сих пор в браке.