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Общество 2 мая 2024 16:09

Певица из Казани, которая вышла замуж за приемного сына, назвала причину развода

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Музыкант Айсылу Чижевская заявила, что разводится со своим приемным сыном Даниилом. О причинах распада семьи женщина рассказала ГТРК Татарстан.

Как выяснилось, 23-летний муж в сети интернет предлагал недвусмысленные услуги. Супруга попыталась его уберечь от запретных пристрастий, но безуспешно. Она заверила, что у них был крепкий творческий союз. Однако, как предполагает издание, их ход может оказаться пиаром, чтобы подогреть к себе интерес публики.

Отметим, что в этой паре разница в возрасте между супругами составила 31 год – Айсылу Чижевской 54 года. Их брак продлился семь месяцев.

#развод #семья #Казань
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