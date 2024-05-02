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Певица из Казани, которая вышла замуж за приемного сына, назвала причину развода
Музыкант Айсылу Чижевская заявила, что разводится со своим приемным сыном Даниилом. О причинах распада семьи женщина рассказала ГТРК Татарстан.
Как выяснилось, 23-летний муж в сети интернет предлагал недвусмысленные услуги. Супруга попыталась его уберечь от запретных пристрастий, но безуспешно. Она заверила, что у них был крепкий творческий союз. Однако, как предполагает издание, их ход может оказаться пиаром, чтобы подогреть к себе интерес публики.
Отметим, что в этой паре разница в возрасте между супругами составила 31 год – Айсылу Чижевской 54 года. Их брак продлился семь месяцев.
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