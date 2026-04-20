В Казани суд вынес приговор хозяйке пансионата в Щербаково

Авиастроительный суд Казани вынес приговор организатору пансионата в Щербаково Чулпан Мифтаховой. Ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Признать виновной и назначить наказание в виде ограничения свободы на один год и три месяца, запретить ночью выходить из дома, также ей запрещено выезжать за пределы Апастовского района. Два раза в месяц она должна отмечаться, дополнительно запретить ей на 2 года деятельность по уходу за престарелыми людьми», – сказал судья.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что уголовное дело завели после того, как в полицию обратилась жительница Татарстана с заявлением о похищении у ее умершей бабушки более 100 миллионов рублей. По версии следствия, именно сотрудники Дома смерти обманным путем заставили пенсионерку подписать доверенность. Таким образом они присвоили ее недвижимость, общая стоимость которой составила более 100 миллионов.

Прокурорская проверка выявила в пансионате многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. В отношении Чулпан Мифтаховой было возбуждено уголовное дело. Ее задержали и поместили в СИЗО на полтора месяца. Однако позднее мера пресечения была изменена на домашний арест. Свою вину Чулпан Мифтахова признавала в полной мере и даже заявляла ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, однако суд постановил рассматривать его в общем порядке.

«Мифтахова осуществляла оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В мае 2019 года она с целью получения прибыли зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности ‘’уход за престарелыми и инвалидами’’. После этого, не позднее июня 2020 года, Мифтахова решила организовать пансионат для пожилых в жилом доме. При этом Мифтахова знала, что используемое ей помещение должно соответствовать нормам пожарной безопасности и СанПина», – рассказывала помощник прокурора Авиастроительного района Мария Кашина.

В том же 2020 году Чулпан Мифтахова нашла информацию о том, что сдается двухэтажный дом в поселке Щербаково.

«Мифтахова заключала договор аренды каждый год в период с 2020 года до 2024-го. Она закупила в дом мебель и обустроила его для круглосуточного проживания пенсионеров. После этого она наняла персонал, а позже заключала договоры о предоставлении услуг по уходу с родственниками пенсионеров. За сутки проживания она брала около тысячи рублей», – дополнила государственный обвинитель.

Владелец дома брал с Мифтаховой за аренду 50 тысяч рублей в месяц, в последний год – 60 тысяч рублей. Хозяин рассказал следствию, что в самом начале, когда они только договаривались о сдаче дома, его смутило, что Чулпан Мифтахова представлялась Лейсан. Но она объяснила, что ей просто не нравится собственное имя. Он отметил, что с пожилыми постояльцами сам не общался – в этом не было необходимости.

В результате с 30 июня 2020 года по сентябрь 2024-го в этом доме функционировал пансионат, в нем жили 22 пенсионера с различными болезнями.

При организации пансионата была допущена масса нарушений пожарной безопасности, постояльцы жили в тесноте, в помещениях стоял ужасный запах, на кухне хранилась гнилая еда.

По версии следствия, персонал по согласованию с Мифтаховой колол «буйным» пенсионерам сильнодействующий психотропный препарат, не имея на то ни указаний врача, ни необходимых медицинских навыков.

Все это подтвердили эксперты, которые осматривали дом, их показания оглашали ранее в суде.