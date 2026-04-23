В Казани суд вынес приговор племяннице миллионерши-постоялицы «Дома смерти»

Приволжский суд Казани вынес приговор для племянницы Алевтины Канашевой – Ирины Белозеровой. Ее признали виновной в мошенничестве с имуществом умершей тети, а также в коммерческом подкупе и фальсификации доказательств.

«Признать виновной и назначить наказание в виде лишения свободы на 4 года и 6 месяцев со штрафом 250 тысяч рублей. От штрафа освободить», – сказал судья, добавив, что отбывать наказание Белозерова будет в колонии общего режима.

Гособвинитель просил для нее наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 4 месяца со штрафом полмиллиона рублей.

Адвокат попросил полностью оправдать Ирину Белозерову по статье о мошенничестве, по остальным эпизодам попросил назначить ей минимальное наказание.

«Я никого не обманывала, прошу вас разобраться», – сказала она в последнем слове.

Напомним, по версии следствия, летом 2023 года Ирина Белозерова обманула и уговорила свою 76‑летнюю тетю подписать доверенность, после чего стала владелицей недвижимости на сумму 96 млн рублей. Когда законность сделок рассматривалась в суде, она предоставила фиктивную справку о том, что ее тетю ранее осмотрел врач и не выявил у нее психических расстройств. На время совершения махинаций племянница поместила тетю в частный пансионат в поселке Щербаково, где женщина в феврале 2024 года умерла.