«Некоторые старики пытались сбежать»: в суде допросили свидетелей по делу «Дома смерти»

В Приволжском суде Казани допросили свидетелей по делу Ирины Белозеровой. По версии следствия, она незаконным способом завладела состоянием своей обеспеченной тети. После ее смерти Белозерова предоставила в суд фиктивные справки и присвоила себе 96 млн рублей. Дело Ирины связано с делом печально известного пансионата в Щербаково, также известного как «Дом смерти».

В суд Ирину доставил конвой. Помимо нее и защитника, на заседании присутствовал родственник погибшей, который пришел поддержать Белозерову, а также двое свидетелей – Эльвира Сабирова и Оксана Комарова. Обе ранее работали сиделками в пансионате.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Свидетели рассказали, как проживала в пансионате тетя Ирины и при каких обстоятельствах она погибла. По словам сиделок, женщине не нравилось находиться в доме престарелых. Она конфликтовала, ругалась и срывалась на Ирину, обвиняя ее в том, что та якобы оставила ее там погибать. Также свидетели отметили, что многим пожилым людям в пансионате было тяжело находиться.

«Много пожилых людей просили отпустить их. Кто‑то пытался сбежать. Поэтому двери и калитка всегда были заперты на ключ по приказу Мифтаховой. Стариков ловили и возвращали обратно, после чего у них могли появляться синяки – их иногда держали сильнее, чем нужно», – рассказала Оксана Комарова.

Напомним, по версии следствия, летом 2023 года Ирина Белозерова обманула и уговорила свою 76‑летнюю тетю подписать доверенность, после чего стала владелицей недвижимости на сумму 96 млн рублей. Когда законность сделок рассматривалась в суде, она предоставила фиктивную справку о том, что ее тетю ранее осмотрел врач и не выявил у нее психических расстройств. На время совершения махинаций племянница поместила тетю в частный пансионат в поселке Щербаково, где женщина в феврале 2024 года умерла. Владелицу пансионата – Чулпан Мифтахову – также судят.