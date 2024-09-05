В Казани суд вынес приговор коллектору, шантажировавшему должника липовыми порнофото жены

Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес приговор экс-сотруднику коллекторского агентства Рустему Фахрутдинову, который шантажировал одного из должников липовыми интимными фотографиями его жены.

Суд признал бывшего коллектора виновным и назначил наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима. Также постановил взыскать 100 тысяч рублей в пользу пострадавших.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

«Татар-информ» рассказывал, что в марте прошлого года житель Казани взял микрозайм на 28 тысяч рублей по ставке 365 процентов годовых, однако вернуть деньги не смог. После этого ему стали поступать звонки из коллекторского агентства. Когда мужчина перестал отвечать на звонки, коллекторы начали угрожать его жене.

После того как женщина тоже перестала брать трубку, коллектор отправил ее знакомой фотографии эротического содержания. С помощью графического редактора была нанесена подпись об оказании супругой должника интимных услуг. Такие же фотографии получили дети, друзья и знакомые должника.

Правоохранители коллектора задержали. В августе прошлого года в Вахитовском районном суде Казани стартовал процесс над ним по делу о самоуправстве, клевете, а также незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.

Сегодня мужчину заключили под стражу прямо в зале суда.