В Казани начался суд над коллектором, который шантажировал должника порнофото его жены

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани начался судебный процесс над сотрудником коллекторского агентства, который шантажировал одного из должников липовыми интимными фотографиями его жены.

Напомним, в марте прошлого года житель Казани взял микрозаем в размере 28 тысяч рублей со ставкой 365 процентов годовых, однако вернуть деньги не смог. После этого казанцу стали поступать звонки из коллекторского агентства. Когда мужчина перестал отвечать на звонки, коллекторы начали угрожать его жене.

После того, как пенсионерка также прекратила отвечать по телефону, коллектор отправил знакомой женщины фотографии эротического содержания: с помощью графического редактора были нанесены фотография и подпись об оказании супругой должника интимных услуг. Кроме того, такие фотографии получили дети, друзья и знакомые должника.

Позднее правоохранителям удалось задержать злоумышленника. У коллектора изъяли оборудование, которое использовалось для противоправной деятельности.

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани стартовал процесс над коллектором по делу о самоуправстве, клевете, а также незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.