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В Казани суд вынес приговор экс-депутату Госсовета РТ Рифату Ганибаеву
Вахитовский суд Казани вынес приговор бывшему депутату Госсовета РТ и главе общества инвалидов РТ Рифату Ганибаеву. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
«Признать виновным и назначить наказание на срок в три года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 4 года. Сохранить арест, наложенный на имущество Ганибаева», – сказал судья.
Напомним, по версии следствия, осенью 2018 года Ганибаев провернул аферы с поставкой подгузников и впитывающих пеленок инвалидам.
Будучи главой фабрики «Картонажно-полиграфические изделия», он заключил с Фондом социального страхования (ФСС) несколько госконтрактов на 88 млн рублей. Ганибаев, используя служебное положение, решил изготовить подложные акты сдачи-приемки средств гигиены – он предложил некоторым инвалидам поставить подпись о получении подгузников и одноразового белья, однако сам товар должен был прийти позже. Эти же подложные акты были предоставлены в ФСС.
В действительности инвалиды так и не получили обещанные подгузники и одноразовые пеленки. По мнению следствия, Ганибаев обманул около трехсот человек, причинив Фонду социального страхования ущерб на сумму полтора миллиона рублей.
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