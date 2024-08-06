В Казани суд вынес приговор экс-депутату Госсовета РТ Рифату Ганибаеву

Вахитовский суд Казани вынес приговор бывшему депутату Госсовета РТ и главе общества инвалидов РТ Рифату Ганибаеву. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

«Признать виновным и назначить наказание на срок в три года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 4 года. Сохранить арест, наложенный на имущество Ганибаева», – сказал судья.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, осенью 2018 года Ганибаев провернул аферы с поставкой подгузников и впитывающих пеленок инвалидам.

Будучи главой фабрики «Картонажно-полиграфические изделия», он заключил с Фондом социального страхования (ФСС) несколько госконтрактов на 88 млн рублей. Ганибаев, используя служебное положение, решил изготовить подложные акты сдачи-приемки средств гигиены – он предложил некоторым инвалидам поставить подпись о получении подгузников и одноразового белья, однако сам товар должен был прийти позже. Эти же подложные акты были предоставлены в ФСС.

В действительности инвалиды так и не получили обещанные подгузники и одноразовые пеленки. По мнению следствия, Ганибаев обманул около трехсот человек, причинив Фонду социального страхования ущерб на сумму полтора миллиона рублей.