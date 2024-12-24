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Экс-директор ипподрома Казани и его зам пойдут под суд за легализацию более 20 млн рублей
В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора казанского Племконзавода и «Казанского ипподрома», а также его бывшего заместителя, обвиняемых в мошенничестве, легализации денежных средств и иных преступлениях. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, с 2018 по 2022 год они вместе с предыдущим директором ипподрома похитили более 24 млн рублей, выделенных на приобретение племенных коней и проведение конно-спортивных мероприятий. Под видом оплаты услуг и купли-продажи товаров им удалось присвоить 19 млн рублей.
Кроме того, в 2016 году директор племенного завода продал своему родственнику трактор марки «Беларус» всего за 52 тысячи рублей, хотя рыночная стоимость трактора составляла более 606 тысяч рублей. В 2020 году, будучи руководителем компании, созданной этим же заводом, он заключил фиктивное соглашение о займе и присвоил себе 3,5 миллиона рублей.
Сейчас уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.
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