Экс-директор ипподрома Казани и его зам пойдут под суд за легализацию более 20 млн рублей

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора казанского Племконзавода и «Казанского ипподрома», а также его бывшего заместителя, обвиняемых в мошенничестве, легализации денежных средств и иных преступлениях. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2018 по 2022 год они вместе с предыдущим директором ипподрома похитили более 24 млн рублей, выделенных на приобретение племенных коней и проведение конно-спортивных мероприятий. Под видом оплаты услуг и купли-продажи товаров им удалось присвоить 19 млн рублей.

Кроме того, в 2016 году директор племенного завода продал своему родственнику трактор марки «Беларус» всего за 52 тысячи рублей, хотя рыночная стоимость трактора составляла более 606 тысяч рублей. В 2020 году, будучи руководителем компании, созданной этим же заводом, он заключил фиктивное соглашение о займе и присвоил себе 3,5 миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.