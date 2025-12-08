В Казани суд продлил арест начальнику смены охраны по делу о покушении на Шевырёву

Фото: Дмитрий Шатров\ «Татар-информ»

Советский суд Казани продлил домашний арест начальнику смены охраны «Волга-Автодора» Булату Галлямову. Его обвиняют в покушении на убийство Ирины Шевырёвой. По версии следствия, он участвовал в слежке за жертвой.

«Причастность Галлямова подтверждается показаниями свидетелей и его самого. При применении иной меры он может помешать следствию и оказать давление на свидетелей. Прошу продлить срок ареста на два месяца, до 14 февраля», – сказал суду следователь.

Булат Галлямов поддержал ходатайство и заявил, что он не возражает против меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее, 20 октября, Советским судом было принято решение поместить Булата Галлямова под домашний арест. Свою вину он признал полностью.

Отметим, что домашний арест осуществляется в выделенной государством квартире, местонахождение которой не разглашается. Проживает Галлямов там под охраной в рамках программы защиты свидетелей.

Напомним, 14 октября Татарстан потрясла шокирующая видеозапись – около гимназии №94 на 34-летнюю Ирину Шевырёву с ножом набросился неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме. Как выяснилось позже, это был Рифат Султанов. Он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею. Следствие уверено: женщине удалось выжить только благодаря тому, что она активно сопротивлялась. Ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц.

Под подозрение следствия попали шесть человек. В групповом покушении на убийство подозреваются: муж Ирины Иван Шевырёв и ее свекр Станислав Шевырёв. Оба – известные в Казани бизнесмены, работают в фирме «Волга-Автодор» – когда-то именно Станислав Шевырёв основал эту фирму.

21 октября Ивана Шевырёва отпустили под подписку о невыезде, а его отца отправили в СИЗО. Сегодня суд продлил Станиславу Шевырёву меру пресечения в виде содержания в СИЗО еще на два месяца – до 14 февраля. Таким образом, Новый год он проведет за решеткой.

Кроме того, в покушении на убийство обвиняют начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина и его подчиненного – начальника смены охраны Булата Галлямова. Непосредственные исполнители покушения – Рифат Султанов и его сообщник, следивший за Шевырёвой, Бурихон Хамидов – оба неофициально работали в «Волга-Автодоре».