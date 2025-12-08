В Казани суд продлил содержание в СИЗО свекру Ирины Шевырёвой

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня Советский суд Казани продлил на два месяца срок содержания в СИЗО свекру Ирины Шевырёвой – замдиректора «Волга-Автодор» Станиславу Шевырёву. Его обвиняют в покушении на убийство снохи группой лиц, вместе с двумя сотрудниками службы безопасности фирмы, сыном и исполнителями.

По версии следствия, убийство не было доведено до конца, потому что Шевырёва активно сопротивлялась. Свекра женщины обвиняют в том, что он, вступив в преступный сговор, стал участником плана по убийству снохи.

Стоит отметить, что на процесс о продлении меры пресечения пришли пострадавшая Ирина Шевырёва и ее муж Иван Шевырёв.

В свою очередь адвокаты Шевырёва-старшего попросили суд приобщить его многочисленные благодарности, дипломы и награды. Среди них были награды от Мэра Казани Ильсура Метшина, экс-главы КирМоса и многих других.

Кроме того, адвокаты попросили приобщить показания другого подозреваемого, начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Галлямова. Следователь резко выступил против. После этого суд предоставил слово следователю, он отметил, что оснований для изменения меры пресечения Станиславу Шевырёву нет.

«Он, имея обширные связи, может оказать давление на свидетелей и помешать расследованию дела. Ходатайствую о продлении содержания под стражей на два месяца до 14 февраля», – сказал он.

В свою очередь, Станислав Шевырёв настаивает, что он не совершал покушение.

«Невестка пришла меня поддержать. Нет ни мотива, ни улик. Я давление никакое не оказывал. Это голословное заявление. Если есть возможность, пустите меня под домашний арест – у меня проблемы с сердцем. Ничем противоправным не собираюсь заниматься», – высказался он.

Ирина Шевырёва выступила в суде в защиту свекра и заявила, что «эта несправедливость скоро закончится».

Суд постановил продлить ему срок содержания под стражей на два месяца.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, Станислава Шевырёва Советский суд отправил в СИЗО еще в конце октября. А 1 ноября Верховный суд Татарстана рассматривал апелляцию на это решение. Тогда же на процесс лично явилась жертва нападения – Ирина Шевырёва.

«Прошу освободить свекра, считаю, что он не имеет никакого отношения к нападению на меня. Он отличный дедушка, муж и свекр», – просила она суд.

Однако Верховный суд РТ постановил оставить решение без изменений.

Напомним, 14 октября Татарстан потрясла шокирующая видеозапись – около гимназии №94 на 34-летнюю Ирину Шевырёву с ножом набросился неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме. Как выяснилось позже, это был Рифат Султанов. Он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею. Следствие уверено: женщине удалось выжить только благодаря тому, что она активно сопротивлялась. Ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц, спустя несколько дней стало известно, что она пришла в себя.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Под подозрение следствия попали шесть человек. В групповом покушении на убийство подозреваются муж Ирины Иван Шевырёв и ее свекр Станислав Шевырёв. Оба известные в Казани бизнесмены, на сегодня оба работают в фирме «Волга-Автодор», когда-то именно Станислав Шевырёв основал эту фирму.

В покушении на убийство обвиняют начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина и его подчиненного – начальника смены охраны Булата Галлямова. Непосредственные исполнители покушения – Рифат Султанов и его сообщник, следивший за Шевырёвой, Бурихон Хамидов – работали в «Волга-Автодоре». неофициально.