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Происшествия 10 февраля 2025 08:50

В Казани суд признал врача виновным в гибели пациента во время интубации

В Казани суд признал врача виновным в гибели пациента во время интубации

Вахитовский суд Казани огласил приговор врачу анестезиологу-реаниматологу клиники Казанского медуниверситета Валерию Драгунову. Его обвиняли в гибели пациента.

Суд постановил признать врача виновным, но освободить от наказания в связи с истечением сроков давности.

Напомним, что врача анестезиолога-реаниматолога клиники Казанского медуниверситета Валерия Драгунова обвиняли по статье «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, после проведения интубации пациенту с нестандартным строением гортани и прочими противопоказаниями Драгунов не предупредил коллег об опасности, связанной с его оперированием.

#суд #приговор суда
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