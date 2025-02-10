В Казани суд признал врача виновным в гибели пациента во время интубации

Вахитовский суд Казани огласил приговор врачу анестезиологу-реаниматологу клиники Казанского медуниверситета Валерию Драгунову. Его обвиняли в гибели пациента.

Суд постановил признать врача виновным, но освободить от наказания в связи с истечением сроков давности.

Напомним, что врача анестезиолога-реаниматолога клиники Казанского медуниверситета Валерия Драгунова обвиняли по статье «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, после проведения интубации пациенту с нестандартным строением гортани и прочими противопоказаниями Драгунов не предупредил коллег об опасности, связанной с его оперированием.