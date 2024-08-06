Доктора клиники Казанского медуниверситета судят за смерть пациента

В Вахитовском суде Казани прошло второе слушание по делу об убийстве по неосторожности. На скамье подсудимых – врач анестезиолог-реаниматолог Валерий Драгунов.

По версии следствия, проблемы у врача возникли при интубации пациента. Обладавший аномальным строением гортани и лишним весом пациент погиб, по версии следствия, в результате действий врача Валерия Драгунова.

Сегодня на заседании были озвучены показания свидетелей и коллег Драгунова, когда он еще трудился в Клинике медицинского университета. Из их показаний стало ясно, что пациент был непростым. У него были диагностированы вторая стадия ожирения, аномальное строение гортани, диабет, ишемическая болезнь сердца, гастрит и другие заболевания.

Валерия Драгунова пригласили для проведения интубации пациента поскольку он уже был с ним знаком, осматривал его и знал историю болезни. Позже выяснилось, что после осмотра Драгунов должен был сообщить другим врачам об опасностях, связанных с операцией такого пациента. Однако никаких сообщений от врача не поступало. В итоге пациент умер после попытки интубации, и теперь ведется судебное разбирательство. Сразу после смерти пациента Драгунов уволился, упомянув, что его коллега также пыталась провести интубацию.