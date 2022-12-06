В Казани суд отпустил под домашний арест десятерых подсудимых по делу ОПГ «Тукаевские»

Вахитовский районный суд Казани отпустил под домашний арест десять фигурантов нашумевшего дела ОПГ «Тукаевксие». Процессы о продлении меры пресечения 17 подсудимым из 30 прошли накануне.

В числе предполагаемых членов группировки, которым суд смягчил меру пресечения, оказались Роберт Тазов, Руслан Сафин, Антон Логинов, Рамиль Ахметшин, Анатолий Степанов и другие. Большинство провели в СИЗО почти пять лет.

Остальных Вахитовский районный суд Казани оставил под стражей.

Напомним, что фигурантам дела о «Тукаевских» предъявлены обвинения в создании преступной группы, вымогательстве, мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью, организации незаконной миграции и многих других преступлениях. Помимо этого, по версии следствия, подсудимые оказались замешаны в разбойных нападениях, угоне авто. Также их обвиняют в хищении у восьми человек 50 млн рублей.

Полностью вину признали только двое, шесть человек – частично. Остальные полностью отрицают свою причастность к преступлениям.