В Казани суд отправил в СИЗО замруководителя УФАС по Татарстану

Вахитовский суд Казани отправил в СИЗО заместителя руководителя Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану Алмаза Яфизова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Яфизова подозревают в превышении должностных полномочий. Суд заключил его под стражу до 18 апреля.

Оперативники УФСБ России по РТ выяснили, что с ноября 2022 года по январь 2025 года Яфизов лоббировал интересы коммерческих фирм, заинтересованных в победе на аукционах, на право разработки государственных недр в Елабужском песчаном карьере. В результате этого участники не могли честно участвовать в аукционах.

Как стало известно «Татар-информу», ущерб по делу составил 420 тысяч рублей налоговых и не менее 37,7 млн рублей неналоговых поступлений. Возбуждено уголовное дело.