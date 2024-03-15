В Казани суд отправил в колонию бизнесмена, обещавшего «яблочные» телефоны по дешевке

Вахитовский суд Казани вынес приговор Артему Петрову, его признали виновным в 41 эпизоде мошенничества в крупном размере и одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере.

«Признать виновным и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Взять под стражу в зале суда», – сказал судья.

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За каждый эпизод казанцу назначили наказание от 1,5 лет до одного года и 8 месяцев. Только за эпизод с ущербом в 1 млн 700 тыс. рублей мужчина получил 2,5 года. Суммарно, Петрову назначили 5 лет «колонии». Помимо этого, он должен будет возместить ущерб всем пострадавшим.

Напомним, по версии следствия, четыре года назад Артем Петров, который ранее работал менеджером по продажам, арендовал небольшое помещение, оплатил рекламу в социальных сетях и открыл магазин «ЗАПОЛ-ЦЕНЫ.РФ». Петров обещал «яблочную» технику со скидкой 30%. Помимо этого, казанец продавал игровые приставки, телефоны, комплектующие для компьютеров и другую технику.

По версии следователей, Петров обещал покупателям бытовую технику дешевле и быстрее, чем в любом другом магазине. Он пользовался своими знаниями о гаджетах, исходя из опыта прошлой работы, где работал менеджером по продажам. Петров заключал с покупателями якобы официальный контракт и выдавал чеки, а после получения денег, вовсе переставал отвечать на звонки. По данной схеме Петров обманул 42 клиентов более чем на 6 млн рублей.