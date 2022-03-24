В Казани суд начнет рассмотрение дела о взятках главы центра информтехнологий МВД по РТ

В будущий понедельник Вахитовский суд Казани начнет рассматривать уголовное дело начальника Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по РТ Ленара Самигуллина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Татарстану.

«УФСБ РФ по РТ вскрыта причастность руководства аффилированных между собой компаний "Инфотест-Р", "Радиокод" и "ИТ-Индестрия" и должностных лиц органов внутренних дел к хищению средств, выделенных в рамках государственного оборонного заказа на приобретение систем радиосвязи марки "Апекс" для нужд МВД по РТ», – сообщили агентству.

Бюджет РФ тратит значительные средства на государственные оборонные заказы на силовой блок, отмечают эксперты. Во время реализации Государственного оборонного заказа осуществляется комплектование подразделений органов внутренних дел современной техникой. Данные обстоятельства особенно актуальны в связи с необходимостью обеспечения органов внутренних дел в период проведения специальной военной операции на Украине.

Самигуллина обвиняют в двух эпизодах получения взятки за содействие в получении госзаказа. По версии следствия, деньги сотрудник министерства получил от директора «Инфотест-Р» за помощь в заключении контрактов на поставку раций МВД по Татарстану. Сумма взятки по первому эпизоду – 75 тысяч рублей, по второму – 100 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено 12 января, в тот же день Самигуллина задержали. По версии следствия, первая взятка была передана в ноябре-декабре 2019 года, вторая – в декабре 2020-го - январе 2021 года.

«В ходе предварительного следствия установлено, что директор "Инфотест-Р" при содействии начальника Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по РТ Самигуллина в период с 2017 по 2020 годы путем поставки в МВД по РТ по завышенной стоимости и несоответствующих требованиям технических условий средств связи марки "Апекс", совершил хищение из федерального и регионального бюджетов денежных средств», – сообщили в пресс-службе.

При этом директору «Инфотест-Р», задержанному в Москве, предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно агентству, Самигуллин намерен просить суд рассмотреть его дело в особом порядке. К слову, вину он признал только в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Советский суд Казани отправил Самигуллина на два месяца под домашний арест.