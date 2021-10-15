В Казани суд над ОПГ «Тукаевские» отложили из-за беременности одной из обвиняемых

Обвинительное заключение по масштабному уголовному делу ОПГ «Тукаевские» сегодня должен был начать зачитывать Вахитовский районный суд Казани. По делу проходят 30 человек. Им предъявлены обвинения в создании преступной группы, вымогательстве, мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью, организации незаконной миграции и многих других преступлениях.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

В этот раз судебное заседание решили провести в здании Верховного суда РТ. Однако процесс отложили, когда выяснилось, что на него не явилась одна из обвиняемых. Как оказалось, женщина находится в положении, сегодня у нее был запланирован визит к врачу. Кроме того, в суд не явился один из адвокатов.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Напомним, что в конце сентября состоялось предварительное слушание по делу «Тукаевских». Известно, что преступную группировку создали трое казанцев в 2009 году. Участникам ОПГ вменяют угон автомобиля, разбойные нападения, хулиганство. Кроме того, следствие считает, что «Тукаевские» похитили у восьми граждан и одной фирмы более 50 млн рублей, а также незаконно провезли на территорию страны около 7,6 тысяч иностранцев.

Свою вину полностью признали лишь двое участников ОПГ.