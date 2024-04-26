В Казани суд арестовал жителя Марий Эл, который ударил полицейского ножом в живот

В Вахитовском суде Казани на 2 месяца арестовали парня, который ударил ножом в живот полицейского.

Следователь Медведева настояла, что Шабалин может попробовать скрыться от следствия, поэтому его необходимо отправить в СИЗО. Она отметила, что обвиняемый вину не признал и от дачи показаний отказался.

Прокурор поддержал позицию следователя, указав на то, что Шабалин совершил особо тяжкое преступление.

В свою очередь адвокат Шабалина попросил учесть юный возраст его подзащитного и отправить его под домашний арест.

«Я не буду скрываться, прошу домашний арест», – сказал в суде Шабалин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью 25 апреля несколько молодых людей устроили на улице потасовку, чем привлекли внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции.

Несмотря на множество предупреждений, парни продолжали нарушать общественный порядок. В итоге полицейские решили задержать правонарушителей и доставить их в отделение полиции для проведения дальнейшего расследования.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Один из участников драки сопротивлялся аресту и нанес несколько ножевых ударов в живот полицейскому, после чего попытался скрыться. Нападавший был задержан на улице Профсоюзной. Оказалось, что он – 20-летний молодой человек из республики Марий Эл.

Все пять участников инцидента были доставлены в отделение полиции. Пострадавший полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение.