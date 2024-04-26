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В Казани суд арестовал жителя Марий Эл, который ударил полицейского ножом в живот
В Вахитовском суде Казани на 2 месяца арестовали парня, который ударил ножом в живот полицейского.
Следователь Медведева настояла, что Шабалин может попробовать скрыться от следствия, поэтому его необходимо отправить в СИЗО. Она отметила, что обвиняемый вину не признал и от дачи показаний отказался.
Прокурор поддержал позицию следователя, указав на то, что Шабалин совершил особо тяжкое преступление.
В свою очередь адвокат Шабалина попросил учесть юный возраст его подзащитного и отправить его под домашний арест.
«Я не буду скрываться, прошу домашний арест», – сказал в суде Шабалин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью 25 апреля несколько молодых людей устроили на улице потасовку, чем привлекли внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции.
Несмотря на множество предупреждений, парни продолжали нарушать общественный порядок. В итоге полицейские решили задержать правонарушителей и доставить их в отделение полиции для проведения дальнейшего расследования.
Один из участников драки сопротивлялся аресту и нанес несколько ножевых ударов в живот полицейскому, после чего попытался скрыться. Нападавший был задержан на улице Профсоюзной. Оказалось, что он – 20-летний молодой человек из республики Марий Эл.
Все пять участников инцидента были доставлены в отделение полиции. Пострадавший полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение.
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