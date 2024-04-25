В Казани задержали парня из Марий Эл, который несколько раз пырнул ножом полицейского

Минувшей ночью несколько молодых людей устроили на улице потасовку, чем привлекли внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Несмотря на множество предупреждений, нарушители продолжали нарушать общественный порядок, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В итоге полицейские решили задержать правонарушителей и доставить их в отделение полиции для проведения дальнейшего расследования.

Один из участников драки сопротивлялся аресту и нанес несколько ножевых ударов в живот полицейскому, после чего попытался скрыться. Нападавший был задержан на улице Профсоюзной. Оказалось, что он – 20-летний молодой человек из республики Марий Эл.

Все пять участников инцидента были доставлены в отделение полиции. Пострадавший полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение, и на данный момент его жизни ничего не угрожает.