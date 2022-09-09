В Казани суд арестовал счета владельца кафе Eclair на 1,5 млн рублей

Кировский районный суд Казани арестовал счета владельца кафе Eclair Дениса Набиуллина на 1,5 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил собственный источник агентства.

Владелец заведения сейчас проходит ответчиком по делу об отравлении посетителей. Они обратились с иском в суд с требованием выплатить им обещанную компенсацию.

«После случившегося он даже не извинился перед отравившимися посетителями. Пропускал судебные заседания. Дело дошло до того, что владелец кафе стал настаивать на том, что посетители получили отравление в другом кафе», – рассказал собеседник агентства.

Хозяин кафе собирается оспорить решение суда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прошлой осенью в казанском кафе Eclair на улице Кремлевская отравились 18 человек. Все они обратились с жалобами в больницу почти сразу после посещения заведения. Медики диагностировали у них кишечную инфекцию.

После случившегося Роспотребнадзор организовал проверку и выявил у одного из сотрудников сальмонеллу.