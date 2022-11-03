В Казани суд арестовал еще двоих украинских олигархов по делу о краже 800 тыс. тонн нефти

Еще двоих олигархов из Украины сегодня заочно арестовал Вахитовский районный суд Казани. Бизнесмен Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко стали фигурантами дела о хищении 800 тысяч тонн нефти от ПАО «Татнефть», сообщили в пресс-службе суда.

Сумма ущерба на данный момент составила порядка 400 млн долларов. Ярославский и Овчаренко действовали не одни – накануне тот же райсуд арестовал еще двоих человек украинского олигарха Игоря Коломойского, а также предпринимателя Геннадия Боголюбова.

Уголовное дело было возбуждено в прошлом году. Известно, что «Татнефть» участвовала в создании компании «Укртатнафта», которую возглавил Коломойский.

В 2007 году Украинская компания приняла партию нефти, после чего акционеров и менеджеров «Татнефти» отстранили от сотрудничества. При этом, «Укртатнафта» оставила нефть себе.