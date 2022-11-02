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Происшествия
2 ноября 2022  16:33
Полина Шевчук

В Казани заочно арестовали олигарха Коломойского за аферу с нефтью на 400 млн долларов

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В Вахитовском районном суде Казани заочно арестовали украинского олигарха Коломойского, а также предпринимателя Боголюбова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2006-2007 годах Коломойский вместе с «соратниками» Боголюбовым, Ярославским и председателем правления компании «Укртатнафта» присвоили 800 тыс. тонн нефти на сумму 400 млн долларов США, которую поставляла компания «Татнефть» через предприятия-посредники.

 

#афера #татнефть
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