В Казани стартуют «Ретрочетверги» под открытым небом для любителей советского кино

Сегодня, 10 июня, в казанском парке «Крылья Советов» стартуют «Ретрочетверги». Предназначенный для любителей советских фильмов цикл кинопоказов откроет комедия 1963 года — «Три плюс два» Генриха Оганесяна.

Показ кинокартины начнется в 21.00 на летней эстраде, вход на мероприятие будет свободным, отмечают организаторы мероприятия.

Вместе с тем «при ухудшении погоды или в случае технических неполадок сеанс может быть отменен». Публику об этом проинформирует Дирекция парков и скверов Казани на своей странице в соцсети Instagram.

Показы советских фильмов под открытым небом предполагается проводить все лето. Следующей вниманию публики 24 июня окажется представлена картина 1979 года «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.

Впоследствии будут показаны такие фильмы, как «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» 1989 года — 8 июля, «Афоня» 1975 года — 22 июля, «Невероятные приключения итальянцев в России» 1973 года — 5 августа. Во всех этих случаях показы будут начинаться в 21.00.

Позднее начало киносеансов окажется сдвинуто на 20.00. Казанцы смогут увидеть фильмы «Неподдающиеся» 1959 года — 19 августа, «Полосатый рейс» 1961 года — 26 августа, «Родня» 1981 года — 2 сентября и «Асса» 1987 года — 16 сентября.

О кинопоказах под открытым небом на других казанских площадках ИА «Татар-информ» писало ранее.