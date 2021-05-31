В Казани откроются площадки для кинопоказов под открытом небом

Уличный кинотеатр подготовил ряд современных и культовых российских и татарстанских кинолент, которые будут показаны на разных площадках Казани под открытом небом на протяжении предстоящего лета. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«Наряду с кинопоказами пройдут различные тематические мероприятия», — уточнили в министерстве.

В первый день лета откроют программу показов лучшие работы республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest». С девяти часов утра в День защиты детей на территории Казанского Кремля будет развернут шатер, где и пройдут показы фильмов.

В этот же день в сквере Аксенова для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет праздничная программа «Здравствуй, лето». В 13.00 праздник перенесется в кинотеатр «Мир», где для детей состоится показ мультфильма «Чудо-Юдо».

Поддержали идею показов дирекции жилых комплексов ART City, «Весна», «Царево Village», «Журавли» и «Сокольники», где с 2 по 5 июня с 19.30 будет проходить фестиваль мультиков под открытым небом.



День рождения классика русской литературы Александра Пушкина также не останется незамеченным в рамках программы. 5 июня в сквере Зайни Султана с 19.00 пройдет интерактивная программа ко Дню русского языка «Пушкин — наше всё» и показ фильма по его произведениям.

Ко Дню России подготовлена праздничная программа «Первые в МИРЕ», которая пройдет 12 июня и завершится трансляцией ленты «Как я стал русским» в сквере Аксенова.

Ближе к концу первого месяца лета, 26 июня, в рамках празднования Сабантуя на набережной Кабана запланирована творческая встреча с создателем фильма «Дети Солнца» Гаделем Махмутовым и показ фильма про праздник плуга. Начало — в 19.00 в сквере Зайни Султана.

Кроме того, 28 августа Казань станет частью традиционной всероссийской акции «Ночь кино» в сквере Зайни Султана в Старо-Татарской слободе. Начало — в 20.00.

Помимо этого, каждую среду в сквере Аксенова будут проходить регулярные показы фильмов для семейного просмотра. В июне и в июле начало — в 20.00, в августе — в 19.00.

Каждый вторник, четверг и пятницу фильмы для семейного просмотра будут показывать постоянные партнеры «Татаркино» — «Унистрой» и «КГС». Картины зрители выберут сами на их аккаунтах. В комплексах будут установлены экраны и проекционное оборудование.

Каждую субботу в сквере Зайни Султана публику ждут «Семейные киноканикулы в Старо-Татарской слободе». Это интерактивы, розыгрыши и просмотр фильмов в соответствии со зрительским голосованием в аккаунтах «Татаркино» и МБУ «Историческая среда». В июне и июле начало — в 19.30, а в августе — в 18.30.

Только в июле в Казани пройдет фестиваль уличного кино — ежегодный зрительский смотр короткометражного кино, проводимый на открытых площадках России и мира с 2014 года.

Новости и актуальное расписание уличных кинопоказов доступны в аккаунтах «Татаркино»: «ВКонтакте» — vk.com/tatarkino, Instagram — @tatar_kino.