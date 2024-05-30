В Казани стартует «Зеленый марафон»: зарегистрировано уже 2,3 тыс. человек

1 июня в Казани на Кремлевской набережной стартует «Зеленый марафон». Отметим, что в данном спортивно-семейном фестивале поучаствуют больше 2,3 тыс. человек, пишет пресс-служба мэрии столицы РТ.

Участвовать могут и дети, и взрослые – разница только в дистанциях. Так, дети пробегут 420 метров, а профессиональные спортсмены – 4,2 и 10 километров. Помимо этого, запланированы семейная эстафета и корпоративные забеги. Интересно, что среди участников проведут конкурс на самый яркий костюм.

Будет и развлекательная программа. Зрителям покажут концерты, экологические акции, битву болельщиков и другие активности, в которых смогут принять участие вся семья. Также горожане смогут поучаствовать в розыгрыше призов.

Отметим, что в 2024-м «Зеленый марафон» станет уже 11-м по счету. Его организуют в 61 российском городе. Мероприятие несет благотворительные цели – зарегистрированные участники смогут сделать добровольное пожертвование. Собранные деньги отправят на организацию спецзанятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями.

Отметим, что в марафон проводится в рамках мероприятий, приуроченных к Году семьи. Напомним, что «семейным» объявлен 2024-й по решению Президента РФ Владимира Путина. Более того, в предстоящие выходные жители Казани смогут не только принять участие в забеге, но и увидеть праздничную программу в цирке, поиграть в футбол и многое другое. Подробную программу на 1 и 2 июня читайте здесь.