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Новости Татарстана и Казани
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В Казани 1 и 2 июня пройдет ряд мероприятий, приуроченных к Году семьи
В предстоящие выходные в Казани пройдет ряд мероприятий, приуроченных к Году семьи в России.
Как сообщили в пресс-службе Минтруда РТ, все события пройдут в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные», запущенного в 2024-м. Сам проект направлен на объединение разных поколений семьи при участии в совместных активностях.
Уточняется, что мероприятия проведут не только в Казани, но и во всех районах РТ. В них могут поучаствовать как дети, так и взрослые. Большие семейные выходные пройдут в период с мая по сентябрь по субботам и воскресеньям.
Конкретно в столице Татарстане их организуют в 1–2 июня, а также 6–7 июля. Гости смогут увидеть праздничную программу в цирке, поиграть в футбол, принять участие в спортивном забеге и многое другое. Полную программу смотрите в таблице ниже.
1 июня
|
Время и место проведения
|
Описание мероприятия
|
09:00–18:00
Территория Казанского Кремля
|
Детско-подростковый фестиваль «Ялкын Фест», приуроченный к 100-летию журнала «Ялкын». В рамках программы будут организованы многочисленные тематические интерактивные площадки: город мастеров, интерактивная выставка о журнале «Ялкын», спортивные площадки, ярмарка, национальная кухня, дискотека и др.
|
09:00–12:00
Государственный Совет РТ
|
Чествование победителей республиканского культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», а также их семей.
|
12:00–15:00
Казанский государственный цирк
|
Праздничная программа для детей из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей участников СВО.
|
11:00–13:30
Казанский государственный цирк
|
Выставка конкурсных работ «Моя родословная», мастер-класс по составлению родословной для семей.
|
12:30–16:00
Ледовый дворец «Татнефть-Арена»
|
Фестиваль детства «Әйбәт». Для всех участников и их родителей будут проведены развивающие игры, мастер-классы, различные активности, презентация учреждений молодежной политики города, праздничный концерт с участием детских творческих коллективов города, а также выступления хедлайнеров (Эльмира Калимуллина, Гузель Уразова, музыкальный театр «Домисолька», группа «Пицца»).
|
10:00–16:00
Стадион «Рубин»
|
Всероссийский день футбола. Семейный чемпионат по футболу и пионерболу.
|
09:00–15:00
Кремлевская набережная
|
«Зеленый марафон–2024» (спортивные забеги на различные дистанции, корпоративные забеги и семейная эстафета. Болельщиков и зрителей ждет развлекательная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи).
|
16:00–19:00
Кремлевская набережная
|
Фестиваль «Радуга детства»
раздничный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов города, выставка-ярмарка национальной ремесленной продукции Республики Татарстан, аквагрим, уроки живописи, мастер-классы по прикладному искусству для детей и взрослых.
|
16:00–18:00
Горкинско-Ометьевский лес
|
«Чемпионат детства»Концертно-развлекательная программа: выступления творческих коллективов, интерактивные зоны, твистинг, аквагрим, конкурс рисунка на асфальте, мастер-классы прикладного творчества, спортивные игры.
|
10:00–13:30
Парк «Сосновая роща»,
парк «Калейдоскоп»
|
Детский праздник в честь Дня защиты детей. В программе: аниматоры, концертные номера, бесплатные мастер-классы, лотерея с ценными призами от партнеров, подарочный пакет каждому гостю, фотозона, криошоу.
|
10:00–20:30
Парк «Черное озеро»
|
Ежегодный городской фестиваль «Благотворительная регата»
Помимо стандартного проката, будет и развлекательная программа: мастер-классы по вязанию узлов, оригами, гонки на парусниках, парад частных моделей. Все вырученные в этот день от проката средства будут перечислены в Благотворительный фонд «Добрая Казань».
|
13:00–21:00
Парк «Черное озеро»
|
V Фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ»
Работа ремесленной ярмарки и площадок мастер-классов, народные игры для всей семьи, русские народные танцы, выступления фольклорных и народных коллективов и др.
Программа мероприятия на сайте.
|
11:00–13:00
Территория Старо-Татарской слободы
|
Семейный велоквест «История Казани на колесах»
К участию в мероприятии приглашаются любители велопрогулок всех возрастов, любители истории и загадок с собственным велосипедом и шлемом. Маршрут включает в себя интересные исторические точки.
|
11:00–14:00
Территория Старо-Татарской слободы
|
Семейные мастер-классы по созданию украшений, росписи шоперов, изготовлению брелоков и фоторамок.
|
11:00–18:00
Территория Старо-Татарской слободы
|
Ярмарка продукции самозанятых с продажей украшений ручной работы, изделий из дерева, игрушек, свечей и др., а также сельскохозяйственная ярмарка с продажей лимонада и сладостей.
|
18:00–20:00
Казанский государственный цирк
|
Праздничное цирковое представление для победителей проекта «Культурный дневник школьника».
|
Территория лесопарка «Лебяжье»
|
Экологическая акция по очистке озера Глубокое в рамках проведения Международного дня очистки водоемов, Всероссийской экологической акции «Марафон зеленых дел», проводимой Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема».
|
11:00–12:30
Усадьба Сандецкого во дворе здания Госмузея изобразительных искусств РТ
|
Социальный проект «Рисуй Казань!»
Уроки рисования для взрослых и детей. Регистрация на сайте.
|
13:00 и 15:00
Музей-заповедник «Казанский Кремль», выставочный зал «Манеж»
(за дополнительную плату, тел.: 567-80-67)
|
Квест в арт-пространстве «Коммуналка» «Подарки из прошлого» (12+)
Квартира, сохранившая атмосферу прошлых десятилетий, наполнена тайнами и загадками, которые гостям предстоит разгадать, Гостей ждут увлекательные головоломки, волнующие открытия.
|
Музей-заповедник «Казанский Кремль»
Музей Спасской башни
(по заявкам в любое удобное время, тел.: 567-80-20)
|
Интерактивная программа для всей семьи «Археологические приключения» (6+)
На занятии дети и их родители смогут больше узнать об увлекательной профессии археологии и погрузиться в историю края через археологические исследования. Занятие проводится в экспозиции Музея Спасской башни с использованием археологической станции.
|
10:00–18:00
Музей-заповедник «Казанский Кремль»
Музей Пушечного двора
(по заявкам, за дополнительную плату, тел.: 567-81-60)
|
Занятие по стрельбе в арбалетном тире, фотосессия «Татарский воин»
|
10:00–16:00
Государственный музей изобразительных искусств РТ
(тел.: 236-69-31)
|
Экскурсионная программа «В музей всей семьей» в экспозиции русского классического искусства XVI–нач. ХХ в. (знакомство с творчеством Айвазовского, Шишкина, Репина, Серова, Коровина и др.)
|
09:00–21:00
Национальная библиотека Республики Татарстан
(тел.: 222-82-85)
|
Книжные выставки и тематические подборки литературы для всей семьи. Экскурсия для всей семьи по зданиям Национальной библиотеки Республики Татарстан (по записи).
2 июня
|
Время и место проведения
|
Описание мероприятия
|
13:00–21:00
Парк «Черное озеро»
|
V Фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ»
Ярмарка, мастер-классы, поэтическая дуэль, программа исторических и классических танцев, концерт при участии Казанского камерного оркестра «La Primavera», камерного хора «Гармония» и солистов. Программа мероприятия на сайте.
|
10:00–12:00
Набережная озера Кабан
|
Орнитологическая экскурсия
Экскурсия с орнитологом по улице Салимжанова. Все желающие посетят лесную зону и смогут наблюдать за птицами, обитающими на территории общественного пространства. Также орнитолог расскажет жителям города о том, какие птицы обитают в городе и как их различать по пению.
|
Музей-заповедник «Казанский Кремль»
Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан
(по заявкам в любое удобное время, тел.: 567-80-24)
|
Интерактивная программа «Семейные предания Кота Алабрыса»
Участники квеста помогают легендарному персонажу Коту Алабрысу из Казани составить шеджере – родословную казанских котов, чтобы попасть на прием к императрице Елизавете Петровне.
|
13:00 и 15:00
Музей-заповедник «Казанский Кремль», выставочный зал «Манеж»
(за дополнительную плату, тел.: 567-80-67)
|
Квест в арт-пространстве «Коммуналка» «Подарки из прошлого» (12+)
Квартира, сохранившая атмосферу прошлых десятилетий, наполнена тайнами и загадками, которые гостям предстоит разгадать, Гостей ждут увлекательные головоломки, волнующие открытия.
|
10:00–18:00
Музей-заповедник «Казанский Кремль»
Музей Пушечного двора
(по заявкам, за дополнительную плату, тел.: 567-81-60)
|
Занятие по стрельбе в арбалетном тире, фотосессия «Татарский воин»
|
10:00–16:00
Государственный музей изобразительных искусств РТ
(тел.: 236-69-31)
|
Экскурсионная программа «В музей всей семьей» в экспозиции русского классического искусства XVI–нач. ХХ в. (знакомство с творчеством Айвазовского, Шишкина, Репина, Серова, Коровина и др.).
|
09:00–21:00
Национальная библиотека Республики Татарстан
(тел.: 222-82-85)
|
Книжные выставки и тематические подборки литературы для всей семьи. Экскурсия для всей семьи по зданиям Национальной библиотеки Республики Татарстан (по записи).
|
18:00–19:00
Парк им. Урицкого
|
Танцевальная программа для всех желающих в стиле латиноамериканских танцев, фитнеса и аэробики
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