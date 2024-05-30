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Общество 30 мая 2024 11:18

В Казани 1 и 2 июня пройдет ряд мероприятий, приуроченных к Году семьи

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В Казани 1 и 2 июня пройдет ряд мероприятий, приуроченных к Году семьи
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В предстоящие выходные в Казани пройдет ряд мероприятий, приуроченных к Году семьи в России.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда РТ, все события пройдут в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные», запущенного в 2024-м. Сам проект направлен на объединение разных поколений семьи при участии в совместных активностях.

Уточняется, что мероприятия проведут не только в Казани, но и во всех районах РТ. В них могут поучаствовать как дети, так и взрослые. Большие семейные выходные пройдут в период с мая по сентябрь по субботам и воскресеньям.

Конкретно в столице Татарстане их организуют в 1–2 июня, а также 6–7 июля. Гости смогут увидеть праздничную программу в цирке, поиграть в футбол, принять участие в спортивном забеге и многое другое. Полную программу смотрите в таблице ниже.

1 июня

Время и место проведения

Описание мероприятия

09:00–18:00

Территория Казанского Кремля

Детско-подростковый фестиваль «Ялкын Фест», приуроченный к 100-летию журнала «Ялкын». В рамках программы будут организованы многочисленные тематические интерактивные площадки: город мастеров, интерактивная выставка о журнале «Ялкын», спортивные площадки, ярмарка, национальная кухня, дискотека и др.

09:00–12:00

Государственный Совет РТ

Чествование победителей республиканского культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», а также их семей.

12:00–15:00

Казанский государственный цирк

Праздничная программа для детей из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей участников СВО.

11:00–13:30

Казанский государственный цирк

Выставка конкурсных работ «Моя родословная», мастер-класс по составлению родословной для семей.

12:30–16:00

Ледовый дворец «Татнефть-Арена»

Фестиваль детства «Әйбәт». Для всех участников и их родителей будут проведены развивающие игры, мастер-классы, различные активности, презентация учреждений молодежной политики города, праздничный концерт с участием детских творческих коллективов города, а также выступления хедлайнеров (Эльмира Калимуллина, Гузель Уразова, музыкальный театр «Домисолька», группа «Пицца»).

10:00–16:00

Стадион «Рубин»

Всероссийский день футбола. Семейный чемпионат по футболу и пионерболу.

09:00–15:00

Кремлевская набережная

«Зеленый марафон–2024» (спортивные забеги на различные дистанции, корпоративные забеги и семейная эстафета. Болельщиков и зрителей ждет развлекательная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи).

16:00–19:00

Кремлевская набережная

Фестиваль «Радуга детства»

раздничный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов города, выставка-ярмарка национальной ремесленной продукции Республики Татарстан, аквагрим, уроки живописи, мастер-классы по прикладному искусству для детей и взрослых.

16:00–18:00

Горкинско-Ометьевский лес

«Чемпионат детства»Концертно-развлекательная программа: выступления творческих коллективов, интерактивные зоны, твистинг, аквагрим, конкурс рисунка на асфальте, мастер-классы прикладного творчества, спортивные игры.

10:00–13:30

Парк «Сосновая роща»,

парк «Калейдоскоп»

Детский праздник в честь Дня защиты детей. В программе: аниматоры, концертные номера, бесплатные мастер-классы, лотерея с ценными призами от партнеров, подарочный пакет каждому гостю, фотозона, криошоу.

10:00–20:30

Парк «Черное озеро»

Ежегодный городской фестиваль «Благотворительная регата»

Помимо стандартного проката, будет и развлекательная программа: мастер-классы по вязанию узлов, оригами, гонки на парусниках, парад частных моделей. Все вырученные в этот день от проката средства будут перечислены в Благотворительный фонд «Добрая Казань».

13:00–21:00

Парк «Черное озеро»

V Фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ»

Работа ремесленной ярмарки и площадок мастер-классов, народные игры для всей семьи, русские народные танцы, выступления фольклорных и народных коллективов и др.

Программа мероприятия на сайте.

11:00–13:00

Территория Старо-Татарской слободы

Семейный велоквест «История Казани на колесах»

К участию в мероприятии приглашаются любители велопрогулок всех возрастов, любители истории и загадок с собственным велосипедом и шлемом. Маршрут включает в себя интересные исторические точки.

11:00–14:00

Территория Старо-Татарской слободы

Семейные мастер-классы по созданию украшений, росписи шоперов, изготовлению брелоков и фоторамок.

11:00–18:00

Территория Старо-Татарской слободы

Ярмарка продукции самозанятых с продажей украшений ручной работы, изделий из дерева, игрушек, свечей и др., а также сельскохозяйственная ярмарка с продажей лимонада и сладостей.

18:00–20:00

Казанский государственный цирк

Праздничное цирковое представление для победителей проекта «Культурный дневник школьника».

Территория лесопарка «Лебяжье»

Экологическая акция по очистке озера Глубокое в рамках проведения Международного дня очистки водоемов, Всероссийской экологической акции «Марафон зеленых дел», проводимой Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема».

11:00–12:30

Усадьба Сандецкого во дворе здания Госмузея изобразительных искусств РТ

Социальный проект «Рисуй Казань!»

Уроки рисования для взрослых и детей. Регистрация на сайте.

13:00 и 15:00

Музей-заповедник «Казанский Кремль», выставочный зал «Манеж»

(за дополнительную плату, тел.: 567-80-67)

Квест в арт-пространстве «Коммуналка» «Подарки из прошлого» (12+)

Квартира, сохранившая атмосферу прошлых десятилетий, наполнена тайнами и загадками, которые гостям предстоит разгадать, Гостей ждут увлекательные головоломки, волнующие открытия.

Музей-заповедник «Казанский Кремль»

Музей Спасской башни

(по заявкам в любое удобное время, тел.: 567-80-20)

Интерактивная программа для всей семьи «Археологические приключения» (6+)

На занятии дети и их родители смогут больше узнать об увлекательной профессии археологии и погрузиться в историю края через археологические исследования. Занятие проводится в экспозиции Музея Спасской башни с использованием археологической станции.

10:00–18:00

Музей-заповедник «Казанский Кремль»

Музей Пушечного двора

(по заявкам, за дополнительную плату, тел.: 567-81-60)

Занятие по стрельбе в арбалетном тире, фотосессия «Татарский воин»

10:00–16:00

Государственный музей изобразительных искусств РТ

(тел.: 236-69-31)

Экскурсионная программа «В музей всей семьей» в экспозиции русского классического искусства XVI–нач. ХХ в. (знакомство с творчеством Айвазовского, Шишкина, Репина, Серова, Коровина и др.)

09:00–21:00

Национальная библиотека Республики Татарстан

(тел.: 222-82-85)

Книжные выставки и тематические подборки литературы для всей семьи. Экскурсия для всей семьи по зданиям Национальной библиотеки Республики Татарстан (по записи).

2 июня

Время и место проведения

Описание мероприятия

13:00–21:00

Парк «Черное озеро»

V Фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ»

Ярмарка, мастер-классы, поэтическая дуэль, программа исторических и классических танцев, концерт при участии Казанского камерного оркестра «La Primavera», камерного хора «Гармония» и солистов. Программа мероприятия на сайте.

10:00–12:00

Набережная озера Кабан

Орнитологическая экскурсия

Экскурсия с орнитологом по улице Салимжанова. Все желающие посетят лесную зону и смогут наблюдать за птицами, обитающими на территории общественного пространства. Также орнитолог расскажет жителям города о том, какие птицы обитают в городе и как их различать по пению.

Музей-заповедник «Казанский Кремль»

Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан

(по заявкам в любое удобное время, тел.: 567-80-24)

Интерактивная программа «Семейные предания Кота Алабрыса»

Участники квеста помогают легендарному персонажу Коту Алабрысу из Казани составить шеджере – родословную казанских котов, чтобы попасть на прием к императрице Елизавете Петровне.

13:00 и 15:00

Музей-заповедник «Казанский Кремль», выставочный зал «Манеж»

(за дополнительную плату, тел.: 567-80-67)

Квест в арт-пространстве «Коммуналка» «Подарки из прошлого» (12+)

Квартира, сохранившая атмосферу прошлых десятилетий, наполнена тайнами и загадками, которые гостям предстоит разгадать, Гостей ждут увлекательные головоломки, волнующие открытия.

10:00–18:00

Музей-заповедник «Казанский Кремль»

Музей Пушечного двора

(по заявкам, за дополнительную плату, тел.: 567-81-60)

Занятие по стрельбе в арбалетном тире, фотосессия «Татарский воин»

10:00–16:00

Государственный музей изобразительных искусств РТ

(тел.: 236-69-31)

Экскурсионная программа «В музей всей семьей» в экспозиции русского классического искусства XVI–нач. ХХ в. (знакомство с творчеством Айвазовского, Шишкина, Репина, Серова, Коровина и др.).

09:00–21:00

Национальная библиотека Республики Татарстан

(тел.: 222-82-85)

Книжные выставки и тематические подборки литературы для всей семьи. Экскурсия для всей семьи по зданиям Национальной библиотеки Республики Татарстан (по записи).

18:00–19:00

Парк им. Урицкого

Танцевальная программа для всех желающих в стиле латиноамериканских танцев, фитнеса и аэробики
#Год семьи #Казань #мероприятия
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