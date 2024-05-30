В Казани 1 и 2 июня пройдет ряд мероприятий, приуроченных к Году семьи

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В предстоящие выходные в Казани пройдет ряд мероприятий, приуроченных к Году семьи в России.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда РТ, все события пройдут в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные», запущенного в 2024-м. Сам проект направлен на объединение разных поколений семьи при участии в совместных активностях.

Уточняется, что мероприятия проведут не только в Казани, но и во всех районах РТ. В них могут поучаствовать как дети, так и взрослые. Большие семейные выходные пройдут в период с мая по сентябрь по субботам и воскресеньям.

Конкретно в столице Татарстане их организуют в 1–2 июня, а также 6–7 июля. Гости смогут увидеть праздничную программу в цирке, поиграть в футбол, принять участие в спортивном забеге и многое другое. Полную программу смотрите в таблице ниже.

1 июня

Время и место проведения Описание мероприятия 09:00–18:00 Территория Казанского Кремля Детско-подростковый фестиваль «Ялкын Фест», приуроченный к 100-летию журнала «Ялкын». В рамках программы будут организованы многочисленные тематические интерактивные площадки: город мастеров, интерактивная выставка о журнале «Ялкын», спортивные площадки, ярмарка, национальная кухня, дискотека и др. 09:00–12:00 Государственный Совет РТ Чествование победителей республиканского культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», а также их семей. 12:00–15:00 Казанский государственный цирк Праздничная программа для детей из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей участников СВО. 11:00–13:30 Казанский государственный цирк Выставка конкурсных работ «Моя родословная», мастер-класс по составлению родословной для семей. 12:30–16:00 Ледовый дворец «Татнефть-Арена» Фестиваль детства «Әйбәт». Для всех участников и их родителей будут проведены развивающие игры, мастер-классы, различные активности, презентация учреждений молодежной политики города, праздничный концерт с участием детских творческих коллективов города, а также выступления хедлайнеров (Эльмира Калимуллина, Гузель Уразова, музыкальный театр «Домисолька», группа «Пицца»). 10:00–16:00 Стадион «Рубин» Всероссийский день футбола. Семейный чемпионат по футболу и пионерболу. 09:00–15:00 Кремлевская набережная «Зеленый марафон–2024» (спортивные забеги на различные дистанции, корпоративные забеги и семейная эстафета. Болельщиков и зрителей ждет развлекательная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи). 16:00–19:00 Кремлевская набережная Фестиваль «Радуга детства» раздничный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов города, выставка-ярмарка национальной ремесленной продукции Республики Татарстан, аквагрим, уроки живописи, мастер-классы по прикладному искусству для детей и взрослых. 16:00–18:00 Горкинско-Ометьевский лес «Чемпионат детства»Концертно-развлекательная программа: выступления творческих коллективов, интерактивные зоны, твистинг, аквагрим, конкурс рисунка на асфальте, мастер-классы прикладного творчества, спортивные игры. 10:00–13:30 Парк «Сосновая роща», парк «Калейдоскоп» Детский праздник в честь Дня защиты детей. В программе: аниматоры, концертные номера, бесплатные мастер-классы, лотерея с ценными призами от партнеров, подарочный пакет каждому гостю, фотозона, криошоу. 10:00–20:30 Парк «Черное озеро» Ежегодный городской фестиваль «Благотворительная регата» Помимо стандартного проката, будет и развлекательная программа: мастер-классы по вязанию узлов, оригами, гонки на парусниках, парад частных моделей. Все вырученные в этот день от проката средства будут перечислены в Благотворительный фонд «Добрая Казань». 13:00–21:00 Парк «Черное озеро» V Фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ» Работа ремесленной ярмарки и площадок мастер-классов, народные игры для всей семьи, русские народные танцы, выступления фольклорных и народных коллективов и др. Программа мероприятия на сайте. 11:00–13:00 Территория Старо-Татарской слободы Семейный велоквест «История Казани на колесах» К участию в мероприятии приглашаются любители велопрогулок всех возрастов, любители истории и загадок с собственным велосипедом и шлемом. Маршрут включает в себя интересные исторические точки. 11:00–14:00 Территория Старо-Татарской слободы Семейные мастер-классы по созданию украшений, росписи шоперов, изготовлению брелоков и фоторамок. 11:00–18:00 Территория Старо-Татарской слободы Ярмарка продукции самозанятых с продажей украшений ручной работы, изделий из дерева, игрушек, свечей и др., а также сельскохозяйственная ярмарка с продажей лимонада и сладостей. 18:00–20:00 Казанский государственный цирк Праздничное цирковое представление для победителей проекта «Культурный дневник школьника». Территория лесопарка «Лебяжье» Экологическая акция по очистке озера Глубокое в рамках проведения Международного дня очистки водоемов, Всероссийской экологической акции «Марафон зеленых дел», проводимой Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема». 11:00–12:30 Усадьба Сандецкого во дворе здания Госмузея изобразительных искусств РТ Социальный проект «Рисуй Казань!» Уроки рисования для взрослых и детей. Регистрация на сайте. 13:00 и 15:00 Музей-заповедник «Казанский Кремль», выставочный зал «Манеж» (за дополнительную плату, тел.: 567-80-67) Квест в арт-пространстве «Коммуналка» «Подарки из прошлого» (12+) Квартира, сохранившая атмосферу прошлых десятилетий, наполнена тайнами и загадками, которые гостям предстоит разгадать, Гостей ждут увлекательные головоломки, волнующие открытия. Музей-заповедник «Казанский Кремль» Музей Спасской башни (по заявкам в любое удобное время, тел.: 567-80-20) Интерактивная программа для всей семьи «Археологические приключения» (6+) На занятии дети и их родители смогут больше узнать об увлекательной профессии археологии и погрузиться в историю края через археологические исследования. Занятие проводится в экспозиции Музея Спасской башни с использованием археологической станции. 10:00–18:00 Музей-заповедник «Казанский Кремль» Музей Пушечного двора (по заявкам, за дополнительную плату, тел.: 567-81-60) Занятие по стрельбе в арбалетном тире, фотосессия «Татарский воин» 10:00–16:00 Государственный музей изобразительных искусств РТ (тел.: 236-69-31) Экскурсионная программа «В музей всей семьей» в экспозиции русского классического искусства XVI–нач. ХХ в. (знакомство с творчеством Айвазовского, Шишкина, Репина, Серова, Коровина и др.) 09:00–21:00 Национальная библиотека Республики Татарстан (тел.: 222-82-85) Книжные выставки и тематические подборки литературы для всей семьи. Экскурсия для всей семьи по зданиям Национальной библиотеки Республики Татарстан (по записи).

2 июня