В Казани стартует III Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном

Фото: edu.gov.ru

Сегодня, 4 октября, в столице Татарстана пройдет III Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Мероприятие организовано в преддверии встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

Пройдет форум в международном выставочном центре «Казань Экспо». Он объединит более 700 представителей бизнеса, представителей 19 регионов России и 12 регионов Узбекистана.

В рамках деловой программы состоится пленарное заседание с участием вице-премьера РФ — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, Премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева, Раиса Татарстана Рустама Минниханова, глав регионов и хокимов России и Узбекистана. Откроют пленарную сессию приветственные слова президентов двух государств.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет совместное заседание Российско-Узбекского и Узбекско-Российского делового совета. Состоятся и четыре тематических панельных сессии: «Транспортно-логистическое партнерство: Россия и Узбекистан в мире новых вызовов», «Расширение сотрудничества молодых предпринимателей России и Узбекистана», «Развитие промышленных парков России и Узбекистана» и «Туристические маршруты: открываем Россию и Узбекистан».

Событие нацелено на расширение практического сотрудничества между регионами России и Узбекистана, деловыми кругами и организациями. Оно должно стать одним из наиболее масштабных двусторонних публичных мероприятий в экономической сфере.

Организаторами выступают Министерство экономического развития России и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистан. Запланирована трансляция пленарного заседания форума на официальных страницах Минэкономразвития РФ в социальных сетях.

Подробнее читайте о предстоящем форуме в материале «Татар-информа» Биржа контактов и ожидание Мирзиёева: форум в Казани сблизит бизнес России и Узбекистана.